Разорвал и растоптал ногами: на Волыни 19-летний парень изуродовал флаг Украины
14 июля 2021 , 17:15Читати новину українською
Источник:Полиция Волынской области
В поселке Марьяновка Волынской области 19-летний парень умышленно повредил флагшток на железнодорожной станции "Горохов" и разорвал государственный флаг Украины. Инцидент произошел ночью 3 июля.
Парень находился в нетрезвом состоянии. После того как он разорвал флаг, еще и потоптался по нему.
К теме Перепутали с итальянским: разъяренные английские фанаты сорвали болгарский флаг с посольства
Полиция начала расследование по факту надругательства над государственными символами. Следствие выясняет все обстоятельства правонарушения и устанавливает свидетелей происшествия.
Согласно Уголовному кодексу Украины, нарушителю грозит штраф от 17 до 68 тысяч гривен, арест до 6 месяцев или до 3 лет тюрьмы.
Возмутительные случаи с флагом в Украине
- Упомянутый случай повреждения флага Украины, к сожалению, не единственный. Так, в мае 2021 года в Киеве мужчина разорвал флаг Украины.
- Еще один инцидент произошел в июне 2021 года в Полтаве. Двое нетрезвых мужчин пришли на кладбище и сорвали флаг с могилы погибшего ветерана АТО.