Разорвал и растоптал ногами: на Волыни 19-летний парень изуродовал флаг Украины

В поселке Марьяновка Волынской области 19-летний парень умышленно повредил флагшток на железнодорожной станции "Горохов" и разорвал государственный флаг Украины. Инцидент произошел ночью 3 июля.

Парень находился в нетрезвом состоянии. После того как он разорвал флаг, еще и потоптался по нему.

К теме Перепутали с итальянским: разъяренные английские фанаты сорвали болгарский флаг с посольства

Полиция начала расследование по факту надругательства над государственными символами. Следствие выясняет все обстоятельства правонарушения и устанавливает свидетелей происшествия.

Согласно Уголовному кодексу Украины, нарушителю грозит штраф от 17 до 68 тысяч гривен, арест до 6 месяцев или до 3 лет тюрьмы.

Возмутительные случаи с флагом в Украине