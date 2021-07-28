Новая валюта, война за Черноморский флот и Церковь: что изменил второй год Независимости Украины

В 1992 году происходили события, за которыми следил весь мир. Если Чехословакия распалась мирно, то Югославия на десятилетия погрузилась в войну. В то же время в Украине были свои войны – морские, священные и экономические.

Не нужно быть Нострадамусом, чтобы правильно истолковать пророчества Леонида Кравчука о пустых полках магазинов и страхе перед повышением цен, с которыми украинцы встречали 1992 год. Страна летела в политическое и экономическое пике, но уже без руководства из Москвы и даже без российского рубля.

К теме Привезли из Западной Украины: 31 год назад в Киеве впервые подняли сине-желтый флаг

Какими купюрами пользовались украинцы

Вместо рубля кошельки украинцев пополнились купонокарбованцами, которые один к одному меняли на старую валюту. Купюры стали просто мечтой фальшивомонетчиков.

Наибольший номинал 1992 года – 1000 купонов. Тогда украинцы в среднем зарабатывали почти 6 таких бумажек в месяц. Они могли приобрести до 1000 килограммов хлеба. Проблема заключалась в другом – это каких-то 28 вечно зеленых.



Наибольший номинал 1992 года – 1000 купонов / Фото Нацбанка

Запущенные в 1992 году инфляционные процессы в Украине длились очень долго. В 1995 году Нацбанк выпустил максимальный номинал – миллион купонокарбованцев. Все из-за запущенного печатного станка, который должен был ударить по инфляции.

Переход на рыночную экономику стал испытанием для страны. Предприятия закрывались, колхозы разваливались, не понимая, как формировать фермерские хозяйства. Другие испытания: дефицит товаров, задержки зарплат, инфляция, выполнение бюджета лишь наполовину, рост цены на газ в 100 раз, а нефти – в 300.

Тогда первого премьер-министра Витольда Фокина отправили в отставку. Именно так, того самого Фокина, который после оккупации Крыма увлекался фантастической теорией заговора и затем ненадолго воссоединился с Кравчуком в Трехсторонней контактной группе для принесения мира на Донбасс.

Витольд Фокин занимал пост премьер-министра / Фото "Гордон"

В должности премьер-министра его заменил Леонид Кучма, который взялся спасать страну. Просьбы Кучмы депутаты удовлетворили. Премьера наделили особыми полномочиями для оперативного регулирования экономики. Только вот рядовой украинец плодов реформ не почувствовал.

Как зарабатывали украинцы

Одна из немногих возможностей заработать было взять "кравчучку" и идти на базар, чтобы торговать. Барахолки стали новыми и привычными пейзажами едва ли не каждого города.

Был и рискованный вариант. Ставки значительно выше, но и выигрыш в разы больше. В 1992 году в России вышел фильм "Рэкет". Это понятие влетело в тогдашние реалии. "Крышеванием" рэкетиры собирали дань с тех самых торговцев на барахолках, якобы гарантируя взамен им безопасность.

Рэкетирами становились люди из совершенно разных слоев. В частности, прекрасный шанс на богатую, но недолгую жизнь имели бывшие заключенные. Тогда часто рэкет и милиция работали в тандеме. Такая картина была на самом деле не уникальной для Украины или России.

Интересно Российская агрессия изменила мировоззрение: украинцы видят "руку Кремля" во всех глобальных событиях

Какой была ситуация в Черном море

Однако "штормило" не только экономику. На Черном море началась настоящая "буря". Тогда был актуален вопрос не "Чей Крым?", А "Чей флот?". В апреле 1992 года Леонид Кравчук подписал указ "О переходе Черноморского флота в административное подчинение министерству обороны".

Аналогичный шаг с опозданием на 2 дня сделал и Борис Ельцин. Моряков, которые выбрали желто-голубую сторону, запугивали, требовали писать рапорты об отставках. Одним словом, Черноморский флот России давил на полную.

Капитан сторожевого судна СКР-112 Сергей Настенко не смог этого терпеть. Он вместе с командой поднял украинский флаг, чтобы осуществить рейд из Крыма в Одессу и стать частью Военно-морских сил Украины. Это была победа украинских моряков. СКР-112 мог стать символом силы и отваги отечественного флота. За 4 года после подвига корабль порезали на металлолом.

Смотрите полный выпуск программы "Украина 30" на 24 канале:​

Война украинцев за веру

Воевали украинцы не только за флот, но и за веру. Киев пытался добиться исторической справедливости. Независимая украинская церковь после крещения в 988 году – это константа. Россия после присвоения митрополии почти 600 лет назад идти на уступки не собиралась. С независимостью киевский патриарх Филарет объявил самостоятельность Украинской Церкви от России.



Патриарх Филарет объявил независимость украинской церкви / Фото LIGA.net

Конечно, Москва такого бы не позволила, потому в 1992 г. без Филарета созвали архиерейский Собор в Харькове. Тогда настоятелем избрали Владимира Сабодана. Сначала эта группа трансформировалась в Украинскую православную церковь Московского патриархата. Впоследствии короче и яснее – Русская православная церковь в Украине.

Путь УПЦ Киевского патриархата с 1992 года, то есть от создания, иногда напоминал крестный ход – непризнание, загадочно-детективная смерть первого патриарха Владимира, а затем его захоронение возле Софии, которое скорее напоминало батальную сцену боевика. Лишь спустя годы Константинополь признал ПЦУ преемницей киевской митрополии.

Как утверждали национальные символы

В далеком 1992 году было еще совсем не до символики Европейского Союза. Верховная Рада сначала утвердила гимн Украины, но пока без слов "Ще не вмерла України", от которых мурашки по коже.

Чтобы избежать конфликта с "гомосоветикусами" первого украинского парламента, ради компромисса остановились только на мелодии Михаила Вербицкого. К тексту были вопросы. Случалось, что коммунисты настаивали на советском варианте "Живи, Украина, несгибаемая и сильная". Все-таки "Ще не вмерла України" Павла Чубинского парламенту удалось принять только в 2003 году.

Подобные споры случались и через герб. Трезубец чеканили на монетах во времена Владимира Великого, но у некоторых депутатов было совсем другое видение.



Из-за украинского герба шли споры / Фото Unsplash

Несмотря на это 19 февраля благодаря 231 голосу Верховная Рада утвердила трезубец в качестве малого герба Украины. О большом и дальше спорят и ведут ожесточенные сражения. Депутаты одобрили и сине-желтый флаг, который стал еще одним официальным символом молодого государства.

С того времени и до сих пор спасение страны иногда видят в целесообразности изменить текст гимна или перевернуть флаг.

Зарождение футбола

В другой стране с сине-желтым флагом, то есть в Швеции, в 1992 году проводили Чемпионат Европы. В результате на Балканах сборную Югославии дисквалифицировали с турнира. Ее место заняла Дания. Игроки приехали на чемпионат за несколько дней до его начала. Главной звезды красно-белых Микаэля Лаудрупа не было. В это и сегодня сложно поверить, но именно датчане стали чемпионами Европы.

В Украине было не до сенсаций. До чуда Андрея Шевченко в ворота России или подвигов Александра Шовковского было еще очень далеко. Свой первый матч сборная Украины провела даже не в столице. В Ужгороде спешно собранная команда играла против Венгрии. Приключения начались еще до матча.

К теме 29 лет назад сборная Украины по футболу сыграла свой первый матч в истории: ретро видео

Футбольную форму нашли не всем. Например, вратарь Игорь Кутепов играл в свитере киевского "Динамо". Курточки – вообще форма итальянского "Интера", поверх которой нашивали айдентику тогда еще не признанной Украинской федерации. Однако сенсации не произошло – поражение 3:1. Первый исторический гол сборной Украины забил со штрафного Иван Гецко.

Для первого капитана Юрия Шелепницкого это был единственный матч за сборную. Часть футболистов, как вот Олег Саленко, впоследствии выбрали сборную России, чтобы поехать на Чемпионат мира в США. Первую победу сборной после дебюта пришлось ждать год.

О Киево-Могилянской академии и культурных достижениях – смотрите в полном выпуске "Украина 30".