В 1994-м все это опозорили: Данилов раскритиковал авторов Будапештского меморандума

Украинцы хорошо осознали, что Будапештский момерандум был просто бумажкой. Сейчас, когда продолжается война, оказалось, что у нас совсем нет обещанной защиты.

Секретарь Совета национальной базпеки и обороны Алексей Данилов в эфире национального телемарафона назвал этот меморандум провальным. Более того, юристы, которые его тогда составляли, теперь снова предлагают их услуги.

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Меня удивляет, что дипломаты, которые в 1994 году все опозорили, сейчас ходят и что-то предлагают. После того позора 1994 года, я бы на их месте перестал появляться на глаза нашего общества. А они имеют наглость продолжать предлагать свои услуги,

– возмутился Данилов.

Он также напомнил, что первоначально подписантами этого меморандума были несколько стран. Со временем к ним присоединился Китай, от которого наша сторона точно никакой помощи не получила.

По словам Данилова, дипломатам в 1994 году нужно было тщательнее работать, чтобы в конечном итоге документ был более юридически защищенным.

Последние заявления Данилова

Секретарь СНБО объяснял, почему контрнаступление наших защитников и защитниц и, как следствие, победа Украины над Россией могут состояться не в краткосрочной перспективе . По его словам, у России много так называемого "пушечного мяса", которое посылает в Украину, потому что есть большое по территории. Поэтому быстро с ней справиться не получится, к сожалению.

Данилов также подчеркивал, что разговоры о контрнаступлении ВСУ продолжаются уже давно. Впрочем, ситуация очень непростая, и оружие наших партнеров – это очень важный, но не единственный определяющий фактор. Для того чтобы успешно гнать врага с наших земель, ВСУ должны сформировать еще 6 бригад, а это 25 тысяч воинов.

Также секретарь СНБО рассказывал о ситуации в Северодонецке . Город штурмуют русские военные и с каждым днем становится все сложнее. Войска агрессора круглосуточно артиллерией накрывают украинские города и поселки. Хотя украинские военные и держат ситуацию, но с каждым днем это все труднее делать.

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