Секретар Ради національної базпеки та оброни Олексій Данілов у ефірі національного телемарафону назвав цей меморандум провальним. Ба більше, юристи, які його тоді складали, тепер знову пропонують їхні послуги.

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Мене дивує, що дипломати, які у 1994 році все це зганьбили, зараз ходять і щось пропонують. Після тої ганьби 1994 року, я б на їхньому місці припинив з'являтися на очі нашого суспільства. А вони мають нахабство далі продовжувати пропонувати свої послуги,

– обурився Данілов.

Він також нагадав, що спочатку підписантами цього меморандуму були кілька країн. З часом до них долучився Китай, від якого наша сторона точно ніякої допомоги не отримала.

За словами Данілова, дипломатам в 1994 потрібно було ретельніше працювати, аби в кінцевому результаті документ був більш юридично захищеним.

Останні заяви Данілова

Секретар РНБО пояснював, чому контрнаступ наших захисників та захисниць і, як наслідок, перемога України над Росією, можуть відбутись не у короткотерміновій перспективі. За його словами, Росія має багато так званого "гарматного м'яса", яке посилає в Україну, тому що є велика за територією. Тому швидко з нею впоратись не вийде, на жаль.

Данілов також підкреслював, що розмови про контрнаступ ЗСУ тривають вже давно. Втім, ситуація дуже непроста, і зброя наших партнерів – це надзвичайно важливий, але не єдиний визначальний фактор. Для того, щоб успішно гнати ворога з наших земель, ЗСУ повинні сформувати ще 6 бригад, а це 25 тисяч воїнів.

Також секретар РНБО розповідав про ситуацію у Сєвєродонецьку. Місто штурмують російські військові й з кожним днем там стає все складніше. Війська агресора цілодобово артилерією накривають українські міста й селища. Хоча українські військові й тримають ситуацію, але з кожним днем це все важче робити.

Попри все, росіянам дуже важко на нашій землі, їх тут не чекають: дивіться відео