Когда ее взяли на руки, она сказала: "водю, водю", – полицейский о найденной 2-летней Виолетте

В Слобожанской общине на Харьковщине почти четверо суток искали 2-летнюю Виолетту Мужичук. Девочку нашли в 8 – 10 километрах от дома родного дома.

Начальник управления уголовного розыска полиции Харьковщины Роман Иващенко рассказал, что девочку нашли в лесу. Ребенок застонал, когда рядом проходили поисковики.

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Как в лесу нашли 2-летнюю девочку

По словам Романа Иващенко, когда ребенка нашли, то он был очень слабый, сидел под деревцом. Кроме того, в полиции рассказали, что:

это очень плотный лес;

когда его прочесывали, то правоохранителей заедали насекомые;

беспокоились, как ребенок выживет от насекомых, однако он не был покусан. Царапины были от небольших веток, однако серьезных ранений не было.

Это край леса, по диагонали, это очень далеко от дома. Когда мы ее взяли на руки, поднесли водичку, она попросила: "Водю, водю". Это невероятно, что мы пережили сегодня. Если бы она не застонала в тот момент, возможно, ее бы не заметили. Это такой маленький клубочек, сидевший в траве. Она была по размеру, как котенок,

– додал полицейский.

По его словам, сначала сообщили о местонахождении матери девочки. Потом вызвали скорую, взяли ребенка в машину и поехали на встречу с медиками. Отец девочки приехал с фронта и помогал искать ребенка.

Ребёнка нашли в лесу через 4 суток: смотрите видео

Начальник управления уголовного розыска полиции Харьковщины рассказал, что:

лес имеет общую площадь 3 700 гектаров;

ребенка искали почти 4 суток;

привлекли более 1000 человек.

"На четвертые сутки мы ее нашли. Это невероятное чудо. Бок о бок с нами искали девочку такие волонтерские организации: "Милена", "Роза на руке", "Красный Крест", ПСО "Ангел". Мы искали ребенка в Скрипаевском и Задонецком лесничестве.Тропами разбивались на сектора, на квадраты.Когда увидели ее живую – это были мурашки и слезы ", – рассказал Иващенко.

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