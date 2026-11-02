Украину в течение дня атаковали более 170 БПЛА: какие результаты по сбитым аппаратам

В течение дня 2 ноября российские войска запустили по Украине 171 ударный дрон и 10 аппаратов S8000. Силы противовоздушной обороны сбили 139 беспилотников и восемь ракетных комплексов.

Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВС Украины.

Каковы подробности атаки?

Воздушное нападение противника продолжалось с 06:30 до 19:00. Оккупанты применили 103 реактивных беспилотника, а также аппараты типа "Гербера", дроны других модификаций и модели S8000 "Бандероль"/"Дань-Т".

Украинским защитникам неба удалось ликвидировать 78 реактивных целей благодаря совместной работе огневых групп и средств радиоэлектронной борьбы. В то же время около 20 ударных беспилотников по состоянию на вечер все еще находились в воздухе, поэтому боевые действия по их перехвату продолжались.



Сбитые цели / Воздушные силы

Опасность с воздуха сохраняется

Военные подчеркнули важность оперативной реакции на угрозы со стороны противника. Граждан настойчиво призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытиях до отбоя.

В частности, вечером под ударом БпЛА в очередной раз оказался Киев – в городе гремели взрывы и работали силы ПВО.

Ранее мы писали о том, что российские войска массированно атаковали Одесскую область. Под ударом оказались энергетические и гражданские объекты, часть жителей осталась без электроснабжения. Также вражеские беспилотники атаковали Житомирщину. В ряде общин есть пострадавшие и повреждения инфраструктуры.