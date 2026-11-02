Российский удар по Камышевахе: погибли 24 человека, в том числе – спасатели и правоохранители
В результате российских ударов по учебному заведению в Запорожском районе 2 ноября есть много жертв. Враг сбросил 9 авиабомб на укрытие, где прятались люди. Среди погибших оказались двое спасателей и четверо сотрудников правоохранительных органов.
Подробности о последствиях и жертвах атаки сообщили в ГСЧС Украины.
Сколько человек погибло в результате российского удара?
По состоянию на 20:00 число жертв вражеского обстрела возросло до 24 человек. Среди погибших – двое спасателей и четверо сотрудников правоохранительных органов.
Еще 5 человек получили ранения, в том числе двое спасателей.
Аварийно-спасательные работы на месте обстрела: смотрите фото ГСЧС
Оккупанты нанесли первый удар утром, а когда на место происшествия оперативно прибыли экстренные службы для оказания помощи людям, возникла угроза повторного обстрела. Спасатели и полицейские попытались укрыться, однако вражеские боеприпасы попали непосредственно в зону предыдущего попадания.
В результате повторного удара были разрушены спортивный зал и хозяйственное сооружение, а также повреждено главное здание учебного заведения. Кроме того, огонь и обломки полностью уничтожили пожарно-спасательный автомобиль, а на завалах продолжаются поисково-спасательные работы.
Враг убил спасателей во время ликвидации последствий
Глава ГСЧС Украины Андрей Даник подтвердил невосполнимые потери среди спасателей и рассказал о деталях трагедии.
Сегодня Запорожский район пережил страшную трагедию. Мы потеряли двух наших коллег, еще двое – ранены и находятся в больнице,
– сообщил глава ведомства.
Погибшими оказались 44-летние Денис Коноваленко и Алексей Сущевский. Коноваленко посвятил службе гражданской защиты почти 12 лет, а Сущевский работал в пожарно-спасательных подразделениях Запорожья более 13 лет.
Денис Коноваленко погиб в результате атаки России / ГСЧС
Оба были удостоены государственной награды Президента Украины "За оборону Украины", а Сущевский также был награжден медалью "Защитнику Отечества".
Алексей Сущевский стал жертвой атаки врага / ГСЧС
У погибших спасателей остались жены и дети: сыновья 18 и 19 лет, а также две дочери в возрасте 12 и 8 лет.
Напомним, ранее мы также писали о том, что 2 ноября российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по Изюму в Харьковской области. В результате атаки погиб один человек, еще более десяти получили ранения.