Что такое отключение двух очередей: сколько часов не будет света

В Украине разработали систему отключений света, которая поможет уменьшить дефицит электроэнергии после российских обстрелов. Отключение света могут происходить в несколько очередей.

Очереди – это группы потребителей, которые имеют отключение света в т, или другие часы. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на YASNO.

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Как работают очереди отключений

Всего существует 6 очередей, они равны между собой по потреблению. Одна очередь отключений предусматривает 4 часа без света. Если дефицит небольшой, то отключают одну очередь. Больший – две, и так далее.

Например, Украина потребляет 600 мегаватт электроэнергии. Значит, каждая из шести очередей потребляет 100 мегаватт. Если дефицит равен 100 мегаваттам, то можно было бы отключить одну очередь на целый день, а пять других будут весь день со светом, однако это несправедливо.

Именно для этого и угадали схему с очередями отключений. Дефицит 100 мегаватт распределяют равномерно между шестью очередями, чтобы у всех примерно одинаковое количество часов не было света.

Почему именно 4 часа

24 часа в сутках нужно поделить на 6 групп и получается 4 часа одна группа без света, если дефицит объемом в одну очередь.

Если дефицит объемом в две очереди, то 24 часа нужно поделить на 6 и умножить на 2. В таком случае получается 8 часов без света.

Это упрощенный пример. В реальной жизни и потребление, и дефицит постоянно меняются. Поэтому бывает, что дефицит возникает только в пиковые часы и, соответственно, отключения тоже бывает только в пиковые часы,

– отметили в YASNO.