20 боевых вылетов: авиация ВСУ накрыла 2 ротные тактические группы и склад боеприпасов России

Воздушные силы ВСУ продолжают ликвидировать российских оккупантов. В частности, 27 июня наши бойцы в очередной раз уничтожили вражеский склад боеприпасов.

Кроме того, украинские защитники ликвидировали несколько десятков вражеской техники. В сутки они совершили примерно 20 боевых вылетов.

Актуально ВСУ отбили наступления на населенные пункты нескольких областей: где враг был вынужден отойти

Воздушные силы уничтожили вражеский склад боеприпасов и технику

В командовании Воздушных сил Вооруженных Сил Украины рассказали, что за сутки 27 июня ударная авиация нанесла мощные авиаудары по позициям оккупантов.

Фактически по всем направлениям ведения боевых действий украинские штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24М совершили до 20 групповых боевых вылетов,

– говорится в сообщении.

В результате авиационных ударов украинские защитники поразили:

полевой склад боеприпасов,

позиции двух ротных тактических групп российских оккупантов.

Также они уничтожили несколько десятков боевой бронированной техники и живую силу оккупационной российской армии.

Интересно Украинские зенитчики уничтожили еще один российский ударный вертолет Ка-52

Общие потери России в Украине

С начала полномасштабной войны Россия несет в Украине сокрушительные потери. По состоянию на утро 27 июня бойцам ВСУ удалось ликвидировать ориентировочно 35 тысяч российских военных.

Кроме того, наши защитники успешно уничтожают вражескую технику. В частности, украинские бойцы уже испепелили:

1552 танка;

3687 боевых бронированных машин;

771 артиллерийскую систему;

243 реактивные системы залпового огня;

101 средство противовоздушной обороны;

217 самолетов;

184 вертолета;

636 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня;

139 крылатых ракет;

14 кораблей и катеров;

2575 единиц автомобильной техники и автоцистерн;

60 единиц специальной техники.

В Генштабе ВСУ отметили, что эти данные неточные, ведь подсчет вражеских потерь осложняют активные боевые действия. Поэтому оккупационные войска могли потерять гораздо больше личного состава и техники.

Кроме того, Россия теряет не только обычных солдат, но и офицерский состав. В частности, недавно в направлении Северодонецка ВСУ ликвидировали:

прапорщика Гапура Дакалова – командира пятого взвода специального полка имени Кадырова;

старшего сержанта Али Бетышева – заместителя командира четвертого взвода полка Кадырова.

Будет интересно – Вашингтон передаст Украине ПВО средней и большой дальности: смотрите видео