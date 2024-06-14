Станет хуже уже завтра: в Укрэнерго анонсируют сложную ситуацию в энергетике на следующей неделе

Глава правления НЭК "Укрэнерго" Кудрицкий заявил, что с 15 июня мощность на атомных электростанциях снизится. А на следующей неделе ситуация станет еще хуже.

В субботу, 15 июня, графики отключений будут действовать чуть ли не весь день – с 08:00 до 23:00. Пик потребления прогнозируют с 16:00 до 22:00, в это время могут отключить больше потребителей.

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Почему ситуация в энергетике станет сложнее

Мы будем иметь дело с завтрашнего дня (14 июня – 24 Канал) уже с пониженной мощностью на атомных электростанциях, как ожидается. И в середине двадцатых чисел июня еще будем иметь дополнительный шаг снижения мощности на АЭС. Это связано как раз с ремонтной кампанией,

– объяснил Кудрицкий.

По его словам, ремонты нельзя отсрочить, ведь в это время перегружают топливо.

"Топливо имеет способность производить энергию только определенное время, и когда оно выгорает – его надо точно менять. Поэтому эти вещи очень трудно как-то подвинуть во времени. Это можно отсрочить на несколько дней или на неделю такой ремонт, но точно его нельзя полностью устранить, потому что это связано именно с кампанией по перегрузке топлива на АЭС", – рассказал глава Укрэнерго.

В то же время он отметил: в целом планируют отремонтировать пять из девяти энергоблоков, но это не означает, что сразу будут ремонтировать все пять блоков.

Пониженную мощность на атомных электростанциях прогнозируют все лето. Энергоблоки начнут выходить в работу с осени. "Эта мощность будет увеличиваться для того, чтобы на зиму достичь своего максимума", – пообещал Кудрицкий.

Почему 14 июня графики ввели на 4 часа раньше

К сожалению, после обстрелов украинская энергосистема стала очень сильно зависимой от погоды, а еще от резких изменений в потреблении. Когда облачно, солнечные электростанции снижают производство энергии, а включить дополнительные мощности, как раньше, невозможно.

"Мы вынуждены балансироваться отключениями, потому что другого инструмента сбалансировать систему не существует, а не балансировать систему – это вообще не вариант. Это приведет к тяжелой системной аварии с полным погашением энергосистемы", – подчеркнул глава Укрэнерго.

Избежать отключений бытовых потребителей не удастся из-за двух факторов. Это – прогнозируемый рост энергопотребления из-за возвращения жары и вывод в ремонт очередного энергоблока АЭС.

Действительно ли зимой не будет света по 20 часов

Владимира Кудрицкого попросили прокомментировать статью BBC, где со ссылкой на ДТЭК сообщили о возможных 20 часах без света зимой. Примерно такую же цифру назвал гендиректор Yasno Сергей Коваленко – мол, свет может быть только в течение 5 – 6 часов.

Кудрицкий ответил: ситуация зимой будет зависеть от многих факторов, в частности, обстрелов. А еще заметил, что Укрэнерго делится сценариями с ограниченным кругом лиц. Сейчас есть пессимистические сценарии, когда света может не быть по 6 – 7 часов подряд, и оптимистические, когда удастся построить часть новых генерирующих мощностей. Поэтому говорить сейчас, что будет зимой, – как гадать на кофейной гуще.