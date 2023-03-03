20 разведкомплексов в стае ШАРКов: инициатива "ОКО за ОКО" на финишной прямой
3 марта 2023, 18:20Читати новину українською
По состоянию на 3 марта в рамках совместной инициативы сети ОККО и фонда "Повернись живим" – "ОКО за ОКО", аккумулировано уже 260 миллионов гривен на 20 разведкомплекса "ШАРК" для военных.
Цель проекта – закупить 25 разведкомплекса общей стоимостью 325 миллионов гривен.
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В эту сумму будет входить закупка:
- 25 авто с пунктом управления комплексами,
- 75 беспилотных летательных аппаратов,
- 25 пусковых установок.
Современные разведкомплексы "ШАРК" / Фото ОККО
Для этого сеть ОККО с 1 ноября 2022 перечисляет по 1 гривне со стоимости каждого литра брендовых видов топлива PULLS 95 и PULLS DIESEL в фонд ШАРКов.
Известно, что приобретенные комплексы "Повернись живим" будут распределяться, опираясь на текущую ситуацию на фронте и рекомендации Генштаба ВСУ.