20 разведкомплексов в стае ШАРКов: инициатива "ОКО за ОКО" на финишной прямой

3 марта 2023, 18:20
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По состоянию на 3 марта в рамках совместной инициативы сети ОККО и фонда "Повернись живим" – "ОКО за ОКО", аккумулировано уже 260 миллионов гривен на 20 разведкомплекса "ШАРК" для военных.

Цель проекта – закупить 25 разведкомплекса общей стоимостью 325 миллионов гривен.

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В эту сумму будет входить закупка:

  • 25 авто с пунктом управления комплексами,
  • 75 беспилотных летательных аппаратов,
  • 25 пусковых установок.


Современные разведкомплексы "ШАРК" / Фото ОККО

Для этого сеть ОККО с 1 ноября 2022 перечисляет по 1 гривне со стоимости каждого литра брендовых видов топлива PULLS 95 и PULLS DIESEL в фонд ШАРКов.

Известно, что приобретенные комплексы "Повернись живим" будут распределяться, опираясь на текущую ситуацию на фронте и рекомендации Генштаба ВСУ.

Автор: Даша Птаховська