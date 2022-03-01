200 танков и 850 ББМ, – Генштаб о потере техники врага

1 марта 2022 , 18:52
Читати новину українською

Источник:

Генштаб ВСУ

Генштаб Украины озвучил часть потерь техники противника на шестой день войны.

В Генштабе опубликовали фотографию ракет NLAW и Javelin, которые получила украинская армия. И поблагодарили за это украинских партнеров.

Стоило внимания  В результате обстрелов телебашни погибли 5 человек, еще 5 – ранены

Именно такими ракетами уничтожается вражеская техника – танки и боевые бронированные машины.

"Потери РФ за 5 дней: почти 200 танков и около 850 ББМ. А тысячи NLAW и Javelin еще ждут своего времени", – говорится в описании к фото.

Плюс два танка и четыре ББМ

Так, Украина дополнительно уничтожила еще два танка и четыре ББМ противника. По состоянию на 12:00 1 марта ориентировочные потери вооружения и военной техники противника ВС РФ составили:

  • самолетов – 29,
  • вертолетов – 29,
  • танков – 198,
  • ББМ – 846
  • артиллерийских систем – 77,
  • средств ПВО – 7,
  • реактивные системы залпового огня – 24,
  • БПЛА – 3
  • АТТ – 305
  • цистерн с ГСМ – 60
  • кораблей, катеров – 2.
Автор: Ігор Саджениця