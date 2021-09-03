2,5 тысячи военных, более сотни танков: Россия планирует масштабные военные учения в Беларуси
3 сентября 2021 , 14:40Читати новину українською
Источник:"Интерфакс"
Россия проведет в Беларуси масштабные военные учения. Поэтому Кремль направит в страну ориентировочно 2,5 тысячи российских военных.
Войска направят в рамках учений "Запад-2021". Об этом изданию сообщили в Западном военном округе России.
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Россия направит в Беларусь 2,5 тысячи военных
В учениях "Запад-2021" принимает участие порядка 200 тысяч человек, более 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе более 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, до 15 кораблей,
– говорится в сообщении.
Из них на территории Беларуси будут находиться:
- 12 800 человек и 2,5 тысячи военных;
- более 30 самолетов и вертолетов;
- до 350 единиц боевой техники, в частности – ориентировочно 140 танков и до 110 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов.
Кроме того, планируют привлечь 2 тысячи военнослужащих ОДКБ, ШОС и других стран.Обратите внимание! К возможным провокациям России во время учений готовится Польша. Там заместитель министра нацобороны Марцин Оцепа отметил, что агрессия Кремля против Украины также началась с военных маневров на границе.
Кратко об обучении "Запад-2021"
- С 10 по 16 сентября состоятся совместные учения России и Беларуси "Запад-2021". Их тема – "применение группировок войск в интересах обеспечения военной безопасности союзного государства".
- Накануне их начала Лукашенко поговорил по телефону с Путиным. Они обсудили тему сотрудничества в области подготовки кадров военных и спецслужб.
- Самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что Беларусь вместе с Россией примет участие в военных учениях "Запад-2021", ведь якобы "воевать придется вместе".