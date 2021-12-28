С 2014 года разведка разоблачила более 20 российских дипломатов-шпионов

С тех пор как началась гибридная агрессия России в 2014 году, контрразведка СБУ разоблачила более 20 вражеских дипломатов-разведчиков. Также правоохранители задержали сотни диверсантов.

СБУ отмечает, что за 7 лет в разных областях Украины нейтрализовали более 30 агентурных сетей. Также за государственную измену и шпионаж осудили более 180 злоумышленников.

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Российские разведчики стали персоной non grata

20 кадровых сотрудников разведки России, которые работали в Украине, прикрываясь дипломатами. Их объявили рersona non grata.

Также украинские контрразведчики обезвредили более 300 вражеских диверсионно-разведывательных групп. Задержали 26 злоумышленников, которые хотели взорвать объекты критической инфраструктуры и также оборонного значения.

Суд присудил наказание разного срока более 250 боевикам за преступления против государственной безопасности Украины. Среди них – главари и участники незаконных вооруженных формирований и террористических группировок с оккупированного Донбасса.

В каких регионах разоблачали злоумышленников

СБУ обезвредила агентурную сеть ФСБ России, которая действовала на территории Киевской, Одесской, Николаевской, Житомирской и Черниговской областей. Враги готовились к диверсиям, в их планах было посягнуть на боевые самолеты на одном из аэродромов Вооруженных Сил Украины.

областей. Враги готовились к диверсиям, в их планах было посягнуть на боевые самолеты на одном из аэродромов Вооруженных Сил Украины. В районе проведения ООС задержали диверсанта спецслужб России, когда тот собирался взорвать цистерну с аммиаком на территории одного из промышленных объектов Луганщины.

задержали диверсанта спецслужб России, когда тот собирался взорвать цистерну с аммиаком на территории одного из промышленных объектов Луганщины. В Харькове СБУ разоблачила агента российской военной разведки. Он, выполняя задание "кураторов", собирал закрытую информацию о новейшей украинской бронетехнике.

СБУ разоблачила агента российской военной разведки. Он, выполняя задание "кураторов", собирал закрытую информацию о новейшей украинской бронетехнике. На Херсонщине разоблачили еще одного вражеского агента, который занимался разведывательно-подрывной деятельностью в регионе. Еще один шпион собирал разведданные на Луганщине о подразделениях операции Объединенных сил.

Последние задержания СБУ

На Днепропетровщине СБУ, как стало известно 21 декабря, разоблачила преступление бывшего чиновника Воздушных сил ВСУ. Бывший чиновник собирал секретную военную информацию и пытался передавать ее спецслужбам России.

Также агент Федеральной службы безопасности России собирал разведывательные данные на Житомирщине. На этом его поймали работники контрразведки СБУ. За свою деятельность шпион получил срок – 8 лет за решеткой.

В Донецкой области контрразведчики СБУ задерживали пророссийского боевика. Он был участником так называемого штурмового подразделения "Сомали", которое воевало против наших защитников.

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