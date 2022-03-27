С 2014 года – в самых горячих точках: что известно о Герояе Украины Игоря Дикуне

В Министерстве обороны рассказали о защитника Игоря Дикаря. Он 26 марта получил звание Героя Украины.

Военный Дикун является младшим лейтенантом. Он окончил Академию сухопутных войск.

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"Боевой офицер сейчас защищает Украину с собратьями в составе 24 ОМБр. С 2014 года Игорь находится в горячих точках российско-украинской войны", – отметили в Минобороны.

Герой Украины Игорь Дикун: смотрите видео

Кого еще наградили

Президент Владимир Зеленский 26 марта в целом званием Герой Украины наградил 15 военных. Они получили госнаграды за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге. Полный список защитников можно просмотреть по ссылке.