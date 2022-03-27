Військовий Дикун є молодшим лейтенантом. Він закінчив Академію сухопутних військ.

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"Бойовий офіцер нині захищає Україну з побратимами у складі 24 ОМБр. З 2014 року Ігор перебуває у найгарячіших точках російсько-української війни", – зазначили у Міноборони.

Герой України Ігор Дикун: дивіться відео

Кого ще нагородили

Президент Володимир Зеленський 26 березня загалом званням Герой України нагородив 15 військових. Вони отримали держнагороди за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі. Повний перелік захисників можна переглянути за посиланням.