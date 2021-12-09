Как в 2018: оккупанты говорят, что корабль ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива

Российские оккупанты говорят, что корабль ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива. Речь идет об украинском военном корабле "Донбасс".

Соответствующую информацию сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Это произошло 9 декабря.

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