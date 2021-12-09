Как в 2018: оккупанты говорят, что корабль ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива
9 декабря 2021 , 21:20Читати новину українською
Источник:Интерфакс
Российские оккупанты говорят, что корабль ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива. Речь идет об украинском военном корабле "Донбасс".
Соответствующую информацию сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Это произошло 9 декабря.
К теме Второй раз за время пребывания в Черном море: ракетный эсминец США прибыл в Румынию
Новость дополняется...