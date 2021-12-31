В 2022 году Германия возглавит группу послов G7 в Украине
Источник:твитер группы G7 в Украине
С 1 января 2022 года в Украине сменится руководство группы послов стран "Большой семерки". Теперь председательствовать будет Германия.
Посольство передало булаву
Эту роль Германия переняла от Великобритании. К своим обязанностям посольство приступит в первый день 2022 года.
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Сегодня – последний день председательства посольства Великобритании в Украине в группе послов G7 в Украине. Для нас было честью и привилегией возглавить эту группу в поддержку амбициозного плана реформ в Украине. Завтра мы передаем эстафету послу Анке Фельдгузен и команде посольства Германии в Украине,
– говорится в заявлении.
Госпожа посол Великобритании Мелинда Симмонс передала своей немецкой коллеге булаву – символ поддержки реформ в Украине, на что и направлена работа послов "Большой семерки". Кроме того, она пожелала ей удачи.
Пани посол Великобритании передает председательство в группе послов "Большой семерки" Германии / Фото из твиттера группы
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