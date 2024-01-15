По итогам 2023 года, Kernel вошел в число крупнейших налогоплательщиков Украины. Производитель и экспортер подсолнечного масла в Украине оплатил 4,3 миллиарда гривен, что на 72% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

В эту сумму входит налог на прибыль, налог на доходы физических лиц, военный сбор, плата за землю, единый социальный взнос на общеобязательное государственное социальное страхование сотрудников и другие виды сборов.

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В пересчете на многотысячный коллектив – это 430 тысяч гривен уплаченных налогов на каждого работника компании. Это втрое больше показателя ВВП на душу населения в Украине, который в 2022 году составил 126 тысяч гривен.

Наша финансовая отчетность всегда была прозрачной и открытой. Именно таким и должен быть национальный бизнес во все времена, особенно в сложные для страны. 4,3 миллиарда гривен – одна из самых больших сумм налогов, которые Kernel платил в бюджеты всех уровней,

– отметил Сергей Волков, финансовый директор Kernel.



В 2023 году Kernel уплатил в бюджет 4,3 миллиарда гривен налогов / Фото Kernel

Напомним, что в июле 2023 года после прекращения действия Зерновой инициативы портовая и аграрная инфраструктура компании подверглась мощным атакам со стороны России. Предварительная оценка ущерба составляет около 32 миллионов долларов.