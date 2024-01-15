У цю суму входить податок на прибуток, податок на доходи фізичних осіб, військовий збір, плата за землю, єдиний соціальний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування співробітників та інші види зборів. До теми 20% українського бізнесу зіткнулося з руйнуваннями – Світовий банк

У перерахунку на багатотисячний колектив — це 430 тисяч гривень сплачених податків на кожного працівника компанії. Це втричі більше за показник ВВП на душу населення в Україні, який 2022 року склав 126 тисяч гривень.

Наша фінансова звітність завжди була прозорою та відкритою. Саме таким і має бути національний бізнес у всі часи, а особливо у складні для країни. 4,3 мільярда гривень – одна з найбільших сум податків, які Kernel сплачував до бюджетів всіх рівнів,

– зазначив Сергій Волков, фінансовий директор Kernel.



У 2023 році Kernel сплатив до бюджету 4,3 мільярда гривень податків / Фото Kernel

Нагадаємо, що у липні 2023 року після припинення дії Зернової ініціативи портова та аграрна інфраструктура компанії зазнала потужних атак з боку Росії. Попередня оцінка збитків складає близько 32 мільйони доларів.