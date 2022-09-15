Какими ракетами атаковали Кривой Рог, уничтоженные враги на Юге: основное за 204 день войны

Храбрые украинские воины 204 сутки подряд защищают нашу землю от захватчиков, неустанно приближая нашу победу.

24 канал собрал ключевые события 204-го дня войны россии против Украины. Больше – читайте в нашем материале.

Читайте также Зеленский приехал в Изюм, обстрел Кривого Рога и Запорожья: основное за 203 день войны

05:56 Тем временем в россии прямо на людей упала крылатая ракета. Понятно, что пропагандисты уже нашли в этом след нашего государства. Мол, это был "украинский БпЛА". Произошло это в Ставропольском крае, а сама ракета – "Кинжал".

04:43 Источники в спецслужбах сообщили о том, что из техникума в оккупированном Торезе отчислили треть студентов. Но не за успеваемость, а потому, что все они погибли. Причиной тому стала "мобилизация", которую провели враги. Они отправили на верную смерть еще совсем юных студентов горного техникума.

04:09 В ВСУ сообщили, какими ракетами россия била по Кривому Рогу. Как отметили в ОК "Юг", оккупанты атаковали город аэробалистическими ракетами типа "Кинжал" и "Искандер".

03:49 В ОК "Юг" рассказали о ситуации в регионе за минувшие сутки. Известно, что наши военные выполнили около 300 огневых задач. Кроме того, враг понес потери на Юге. В частности:

33 человек личного состава,

31 единицу техники;

11 танков;

5 гаубиц "Мста-Б";

самоходную артустановку "Гвоздика";

13 единиц автобронетехники;

2 склада с боеприпасами в Николаевском и Херсонском районах.

02:00 В Запорожье сообщили о взрывах, а в то же время сообщили о работе ПВО в Одессе.

01:25 Кортеж президента Украины Владимира Зеленского ночью попал в ДТП в Киеве. Известно, что другая легковушка столкнулась с автомобилем, в котором ехал глава государства.

00:59 Также поступила информация о том, что местные жители слышали взрывы в Бахчисарае, а уже через минуту – в Джанкое.

00:19 В некоторых областях Украины ночь началась с воздушных тревог. Местные жители сообщили, что в Харькове, Кропивницком и Николаеве раздались взрывы.

23:45 Поступила информация о взрывах в Херсоне.

22:45 Местные сообщают о взрывах в Новой Каховке.