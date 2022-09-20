"Хлопок" в Алчевске и безумные потери врага на Юге: основное на 209 день войны

Украинские военные сдерживают российских бойцов и постепенно освобождают временно оккупированные территории. Россия не отказалась от своих захватнических целей и продолжает терроризировать украинцев.

О победах и достижениях на фронте, а также общей ситуации в стране – читайте в материале 24 канала.

Читайте также Ракетный удар по Запорожье и обстрел Южноукраинской АЭС: основное за 208 день войны

05:49 Тем временем в оккупированный Алчевск привезли свежий "хлопок". Известно, что взрывы прогремели на месте, где собирались российские захватчики. Речь идет о Высшей школе бизнеса. Вполне вероятно, что оккупанты снова забыли о том, что нельзя курить в не отведенных для этого местах.

05:04 Во многих областях Украины с утра прозвучали воздушные тревоги. В среднем они продолжались около 20 минут. О взрывах во время сирен информации не поступало.

03:04 В СтратКоме рассказали о сбитии очередного беспилотника врага в Николаевской области. Им оказался БПЛА "Картограф". Заметим, что такие устройства враг использовал в Сирии. Кроме того, это уже не первый беспилотник, который удалось "приземлить" в Украине.

01:56 В ОК "Юг" рассказали о потерях врага в регионе за минувшие сутки. В ведомстве отметили, что нашим военным удалось ликвидировать очередную баржу с техникой и живой силой захватчиков. В целом потери оккупантов за 19 сентября выглядят так:

90 бойцов из личного состава;

3 танка;

8 единиц автомобильной и бронированной техники;

3 гаубицы "Мста-Б" и "Мста-С";

4 САУ "Акация";

2 самоходных орудия "Гиацинт-С";

6 РСЗО "Град";

склад боеприпасов в Правдино.

00:34 В Воздушных силах ВСУ рассказали, что за прошедшие сутки смогли сбить 7 объектов врага. Речь идет о: