Под Петербургом загорелся промышленный парк, в котором располагается ряд предприятий

Во вторник, 21 июля, во Всеволожске Ленинградской области произошел пожар. Там загорелся индустриальный парк "Ладога".

Об этом пишут OSINT-аналитики. "24 Канал" собрал все, что известно на данный момент.

Что известно о пожаре под Петербургом?

По информации спасателей, возгорание охватило складско-производственное здание по адресу: Всеволожский проспект, 117, корпус 1. Площадь пожара составила около 5 900 квадратных метров.