Про це пишуть OSINT-аналітики. 24 Канал зібрав усе, що відомо на цей момент.
Що відомо про пожежу під Петербургом?
За інформацією рятувальників, займання охопило складсько-виробничу будівлю на Всеволожському проспекті, 117, корпус 1. Площа пожежі сягнула близько 5 900 квадратних метрів.
Пожежа охопила російський Всеволожськ: дивіться відео
За цією адресою розташований індустріальний парк "Ладога", на території якого працюють підприємства "Терра-пласт", "Мікспласт" і "Центр радіаційних технологій". Пожежу вже нібито ліквідували, однак причини її виникнення наразі встановлюють.Читайте більше новин за менший час Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Займання в індустріальному парку "Ладога": дивіться відео