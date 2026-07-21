Про це пишуть OSINT-аналітики. 24 Канал зібрав усе, що відомо на цей момент.

Що відомо про пожежу під Петербургом?

За інформацією рятувальників, займання охопило складсько-виробничу будівлю на Всеволожському проспекті, 117, корпус 1. Площа пожежі сягнула близько 5 900 квадратних метрів.

Пожежа охопила російський Всеволожськ: дивіться відео

За цією адресою розташований індустріальний парк "Ладога", на території якого працюють підприємства "Терра-пласт", "Мікспласт" і "Центр радіаційних технологій". Пожежу вже нібито ліквідували, однак причини її виникнення наразі встановлюють.

Займання в індустріальному парку "Ладога": дивіться відео