Про це повідомляє телеграм-канал Exilenova+.

Що відомо про пожежу біля ТЕЦ у Липецьку

Близько пів 4 години ранку в пабліках почала поширюватися інформація про те, що в російському Липецьку сталася пожежа. Там зазначають, що пожежа спалахнула в районі ТЕЦ після оголошення ракетної небезпеки.

Згодом в мережі поширили і кадри з наслідками. На них видно, як в небо підіймається сильний дим внаслідок пожежі.

Пожежа в Липецьку / Фото з телеграм-каналу Exilenova+

Також в мережі ділилися і відео, на яких видно, що дим не вщухає. Зокрема, в пабліках вказують, що "щось там продовжує вибухати".

Кадри пожежі в Липецьку: дивіться відео

Додамо, що в телеграм-каналах також пишуть, що жителі Волгограда скаржаться на вибухи та сирену. Відомо, що в регіоні було оголошено ракетну небезпеку.



Крім цього, трохи раніше в мережі повідомляли, що і в Бєлгороді також чули звуки вибухів. Пишуть, що у частині міста зникла вода. Ймовірно, були прильоти по енергетичній інфраструктурі.

Нагадаємо, що ніч проти 20 липня теж видалася у Росії неспокійною. Тоді цілу ніч жителі Підмосков'я бідкалися на вибухи. Під ранок стало відомо, що регіон атакувала велика кількість дронів. Там заявляли, що ця атака була "однією з найбільших за останні кілька років".