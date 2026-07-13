Об этом сообщает издание"Европейская правда" со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе.

Что известно об ослаблении ограничений Евросоюза?

Из проекта 21-го пакета санкций Европейского Союза против России исключили имена патриарха Русской православной церкви Кирилла и основателя нефтяной компании "Лукойл" Вагита Алекперова. По информации издания, такое решение было принято по требованию Болгарии. Ранее премьер-министр Болгарии Румен Радев заявлял о намерении наложить вето на ограничения, поскольку они могли негативно повлиять на экономику страны, где "Лукойл" владеет единственным нефтеперерабатывающим заводом.

Кроме того, в ходе согласования пакета санкций ряд других ограничений был существенно ослаблен. В частности, спектр применения запрета на въезд в ЕС для российских боевиков значительно сократят, а предложение о полном запрете импорта трески, минтая и некоторых других видов рыбы вообще исключили из проекта.

Также не будет реализован первоначальный план жестких ограничений в отношении сжиженного газа российского происхождения и соответствующих танкеров. В то же время страны ЕС договорились о временном замораживании ценового потолка на российскую нефть на уровне 44,1 доллара за баррель.

В настоящее время европейские государства рассматривают требование Австрии о снятии санкций и размораживании активов российской инвестиционной компании Rasperia. Эту фирму связывают с олигархом Олегом Дерипаской, и у нее есть судебные претензии к дочерней структуре австрийского банка Raiffeisen.

Предложение запретить патриарху Кириллу въезд в ЕС исходило от главного дипломата Евросоюза Каи Каллас, поскольку глава РПЦ открыто поддерживает и оправдывает российское вторжение в Украину. Однако против этого шага, помимо Болгарии, выступила также Италия из-за позиции Ватикана, где считают проблематичным введение санкций против главы религиозной конфессии.

Напомним, накануне своей смерти сенатор США Линдси Грэм сообщил, что Белый дом одобрил обновленную версию законопроекта о новых санкциях против России, который уже поддержали 85 сенаторов. Документ предусматривает введение санкций и торговых ограничений не только против Москвы, но и против стран, которые закупают российскую нефть и помогают Кремлю финансировать войну. Президент Владимир Зеленский приветствовал эту инициативу, подчеркнув, что усиление санкционного давления является важным условием для достижения справедливого мира.