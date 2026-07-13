Про це повідомляє видання "Європейська правда" з посиланням на дипломатичні джерела в Брюсселі.

Що відомо про послаблення обмежень Євросоюзу?

З проєкту 21-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії вилучили імена патріарха Російської православної церкви Кирила та засновника нафтової компанії "Лукойл" Вагіта Алекперова. За інформацією видання, таке рішення ухвалили на вимогу Болгарії. Раніше прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев заявляв про намір накласти вето на обмеження, оскільки вони могли негативно вплинути на економіку країни, де "Лукойл" володіє єдиним нафтопереробним заводом.

Окрім цього, у процесі узгодження пакета санкцій низку інших обмежень було суттєво послаблено. Зокрема, спектр застосування заборони на в'їзд до ЄС для російських бойовиків значно скоротять, а пропозицію щодо повної заборони імпорту тріски, минтая та деяких інших видів риби взагалі виключили з проєкту.

Також не буде реалізовано початковий план жорстких обмежень щодо скрапленого газу російського походження та відповідних танкерів. Водночас країни ЄС домовилися про тимчасове замороження цінової стелі на російську нафту на рівні 44,1 долара за барель.

Наразі європейські держави розглядають вимогу Австрії щодо зняття санкцій та розмороження активів російської інвестиційної компанії Rasperia. Цю фірму пов'язують з олігархом Олегом Деріпаскою, і вона має судові претензії до дочірньої структури австрійського банку Raiffeisen.

Пропозиція заборонити патріарху Кирилу в'їзд до ЄС належала головній дипломатці Євросоюзу Каї Каллас, оскільки очільник РПЦ відкрито підтримує та виправдовує російське вторгнення в Україну. Проте проти цього кроку, окрім Болгарії, виступила також Італія через позицію Ватикану, де вважають проблематичним запровадження санкцій проти глави релігійної конфесії.

Нагадаємо, напередодні своєї смерті сенатор США Ліндсі Грем повідомив, що Білий дім погодив оновлену версію законопроєкту про нові санкції проти Росії, який уже підтримали 85 сенаторів. Документ передбачає запровадження санкцій і торговельних обмежень не лише проти Москви, а й проти країн, які купують російську нафту та допомагають Кремлю фінансувати війну. Президент Володимир Зеленський привітав ініціативу, наголосивши, що посилення санкційного тиску є важливою умовою для наближення справедливого миру.