210 000 за фейковую справку военно-врачебной комиссии: на границе поймали уклониста
Источник:фейсбук ГПСУ
На границе продолжают прекращать попытки мужчин призывного возраста покинуть страну незаконным способом.
Сегодня "поймали" еще одного такого уклониста. Он заплатил 210 тысяч гривен за фейковую справку военно-врачебной комиссии.
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На границе поймали еще одного уклониста
Украинец 1994 года рождения сегодня в полночь пытался уехать за границу. Впрочем, что-то пошло не так.
Он предоставил пограничникам справку военно-врачебной комиссии, которая якобы выдана Черновицким РТЦК и СП. Но правоохранители ответственно выполняют свою работу и выяснили, что эту "липу" ему изготовил знакомый в Одессе.
Стоимость такой справки – 210 тысяч гривен.
Как отметили в Госпогранслужбе, это признаки уголовного правонарушения по двум статьям УК:
- "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов";
- "Уклонение от призыва по мобилизации".
В настоящее время о правонарушителе уведомлены компетентные органы.Напомним , на период правового режима военного положения, запрещен выезд за пределы Украины гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет.