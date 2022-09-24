Ракетный удар по Запорожью и безумные потери врага на Юге: основное за 213 день войны

Украинские герои уже 213 дней защищают родную землю от русских захватчиков. Наши герои наносят врагу потери и освобождают города и села Украины.

Каждый день приближает Украину к победе. О главных событиях дня читайте в материале 24 канала.

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05:59 Стали известны подробности ракетного удара по Запорожью. Как рассказал Александр Старух, в результате погиб один человек. Еще семеро получили ранения. Всем им была оказана медицинская помощь.

05:08 Российские захватчики начали проводить псевдореферендумы на временно оккупированных территориях. Как отметил президент США Джо Байден, страна никогда не признает аннексию украинских земель россиянами. Кроме того, он подчеркнул, что нашему государству продолжат оказывать помощь.

04:46 В ОК "Юг" также рассказали о потерях врага на фронте за минувшие сутки. В регионе наши военные нанесли 20 авиаударов по врагу. Известно, что поражение потерпел Каховский мост. Кроме того, ракетно-артиллерийские подразделения нанесли около 290 ударов по захватчикам. В результате удалось уничтожить:

понтонную переправу в Новой Каховке,

2 скопления вооружения и техники в Бериславском районе,

3 ячейки сил и средств в Каховском и Херсонском районах,

станцию радиоэлектронной борьбы в районе Крутого Яра,

зенитно-ракетный комплекс "Тор" в Баштанском районе Николаевщины,

колонну вооружения и техники в Каховке.

А еще наши военные уничтожили 51 оккупанта, гаубицу "МСТА-Б", танк, а также 16 единиц автомобильной и бронетехники.

04:09 Стало известно о ракетных обстрелах Запорожья. Как отметил глава ОВА Александр Старух, враг атаковал областной центр во время воздушной тревоги. Зафиксировано 5 "прилетов". Оккупанты попали в жилой дом, в результате чего ранения получили его жители.

03:18 Стало известно, что российские военные сбросили контейнер с ядовитым веществом на позиции наших военных на Юге. Как рассказали в ОК "Юг", сделал это враг с использованием беспилотника. По предварительной информации, говорится о хлорпикриновой гранате К-51. К счастью, боевые медики сработали четко. Так что потерь и критических состояний среди защитников Украины нет.

02:49 Журналисты РосСМИ отмечают, что плановые 300 тысяч призванных "резервистов" – миф. В действительности в россии планируют отправить на фронт 1,2 миллиона человек. Ровно столько человек планируют набрать в армию. И именно эта цифра скрыта в седьмом секретном пункте указа о частичной мобилизации. Интересно, что только в Москве хотят призвать до 16 тысяч бойцов, а вот в Санкт-Петербурге – до 3,2 тысячи.

01:30 Владимир Зеленский дал интервью Алену Делону. В нем президент Украины отметил, что путин прекрасно знает, сколько людей погибает в войне против нашего государства. Зеленский подчеркнул, что все это часть плана диктатора из кремля.