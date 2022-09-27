Россияне сдаются в плен еще до мобилизации, потери врага на Юге: основное за 216 день войны
Украинские защитники и защитницы уже 216 дней героически обороняют родную землю от полномасштабного вторжения россии. Врагам наносят колоссальные потери.
Новый день приближает Украину к победе. О главных событиях 216 дня войны читайте в материале 24 канала.
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02:34 В ОК "Юг" рассказали о ситуации в регионе за минувшие сутки. Там нашим военным удалось немало доставить хлопот врагам. Ликвидировали:
- 77 захватчиков;
- 6 танков;
- 5 гаубиц, среди которых самоходная "Мста-С";
- 3 ЗРК "Панцирь-С1";
- 14 единиц автомобильной и бронированной техники.
Также ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 250 огневых задач. Попали в 4 очага оружия и техники врага, а также 4 склада с боеприпасами. Они были расположены в Херсонском и Бериславском районах.
02:08 Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов рассказал об очередных успехах. Как выяснилось, на горячую линию по сдаче в плен россияне звонят активно. В частности, те, кого даже еще не мобилизовали в армию.
00:09 Стало известно, что в Украине ликвидирован главный артиллерист 35-й общевойсковой армии россии. Речь идет о полковнике борисе тотиковом. В российских СМИ сообщили, что он вместе с другим военным преступником капитаном олегом лебедевым похоронен в Рязани 25 сентября.