22 400 убитых оккупантов и много уничтоженной техники: враг продолжает нести потери
27 апреля 2022 , 10:58Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что в период с 24 по 27 апреля "груз 200" российских оккупантов пополнился еще 300 врагами. Общие потери уже насчитывают 22400 ликвидированных.
Понятно, что числа не окончательные, ведь подсчет усложняется интенсивностью боевых действий.
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Общие потери врага по состоянию на 27 апреля
- танков – 939 единиц;
- боевых бронированных машин – 2342 единицы;
- артиллерийских систем – 421 единица;
- РСЗО – 149 единиц:
- средства ПВО – 71 единица;
- самолетов – 185 единиц;
- вертолетов – 155 единиц;
- автомобильной техники – 1666 единиц;
- корабли/катера – 8 единиц;
- цистерн из ГСМ – 76 единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 207 единиц;
- специальная техника – 31 единица;
- пусковые установки ОТРК/ТРК – 4 единицы.
Также в Генштабе сообщили, что 26 апреля наибольшие потери враг понес на Кураховском и Изюмском направлениях.
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