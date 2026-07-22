Одесса ушла под воду: улицы превратились в реки, частично пропал свет: шокирующие кадры
Утром в Одессе прошел сильный ливень. В результате – улицы города оказались затоплены.
В сети распространяются кадры из города. На них видно, что многие улицы оказались под водой.
Что известно о наводнении в Одессе?
Машины фактически плывут по улицам. Уровень воды – уже по колено. Она начинает затоплять дома.
На дорогах работают 30 единиц коммунальной техники – сотрудники расчищают водосточные колодцы. ️Кроме того, в части города отключилось электричество.
Одессу затопило после сильного ливня: смотрите видео
Улицы Одессы превратились в бурную реку: смотрите видео
Вода в Одессе уже по колено: смотрите видео
Одесса уходит под воду: смотрите видео
Течение уносит мусорный бак: смотрите видео
Автомобили превращаются в машины-амфибии: смотрите видео
С проезжих дорог в Одессе бьют гейзеры: смотрите видео
Вода начинает подтапливать дома: смотрите видео
Затопило рынок "Седьмой километр": смотрите видео
В связи с погодными условиями трамвайные маршруты №20, 21, 12, 13 временно не курсируют.
- Трамвайный маршрут №5 курсирует по маршруту "Парк Шевченко – Автовокзал";
- трамвайный маршрут №7 курсирует по маршруту Старосинная площадь – улица 28-й Бригады;
- трамвайный маршрут №10 курсирует по маршруту площадь Тираспольская – площадь Старосинная;
- трамвайный маршрут №15 курсирует по маршруту площадь Тираспольская – площадь Алексеевская;
- Троллейбусный маршрут №10 временно курсирует до улицы Ришельевской.
По городу можно передвигаться только на лодках: смотрите видео
Обратите внимание! 20 – 21 июля в Одесской области прошли интенсивные дожди. Местами выпало до 74 % месячной нормы осадков.
Напомним, что 19 июля сильные ливни прошли в Тернополе и Хмельницком. В результате непогоды в городах произошли подтопления, местами вода проникла в дома и магазины.