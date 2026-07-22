Россияне нанесли удар по иностранному балкеру в Черном море: эвакуированы 16 человек

В ночь на 22 июля российская армия нанесла удар с помощью беспилотника по иностранному балкеру "Golden Rose" в Черном море. Пограничники спасли 16 членов экипажа судна.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Как пограничники спасали экипаж судна, обстрелянного Россией?

По данным пограничников, после попадания ударного дрона в кормовую часть судна Golden Rose разразился масштабный пожар. Грузовое судно в огне обнаружили с помощью технических средств наблюдения, после чего к месту происшествия немедленно вышли катера Морской охраны Госпогранслужбы.

Спасательная операция проходила в чрезвычайно сложных условиях – в темное время суток и при постоянной угрозе повторных атак российских беспилотников и ракет. Несмотря на опасность, экипажи катеров смогли подойти вплотную к борту охваченного огнем судна и безопасно эвакуировать всех моряков,

– отметили в ГПСУ.

Пограничники спасли экипаж балкера после российского удара 22 июля / Фото ГПСУ

Катера Морской охраны Госпогранслужбы эвакуировали 16 членов экипажа: двух граждан Сирии и четырнадцать граждан Египта.

"Всех спасенных доставили на берег, где они прошли медицинский осмотр, ни один из моряков не получил травм или других повреждений", – подчеркнули пограничники.

Напомним, 19 июля Россия совершила атаку на торговое судно под флагом Гвинеи-Бисау в Одессе. В результате этой атаки погибли 10 человек, выжили – 8.