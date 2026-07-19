На борту судна находились 18 членов экипажа – украинский лоцман и моряки из Сирии и Индии.

Как в МИД отреагировали на циничный удар России?

Удар по гражданскому судну в Одессе глава МИД Андрей Сибига назвал очередной "террористической кампанией" России.

Гражданское судно. Международный экипаж. Маршрут, обеспечивающий глобальную продовольственную безопасность. Путин видел в этом еще одну цель,

– написал министр.

Он напомнил, что буквально вчера Россия совершила атаку в Черном море на еще одно иностранное торговое судно под флагом Антигуа и Барбуды. Тогда один человек погиб и еще трое получили ранения.

"Россия умышленно использует свободу судоходства в качестве военной цели", – отметил глава МИД.

Он уточнил, что по поручению премьер-министра Корецкого Украина информирует Международную морскую организацию и международных партнеров о последних атаках России на гражданские суда. Также Киев поддерживает связь с правительствами государств, граждане которых погибли или получили ранения.

Что известно о жертвах и раненых на судне?

По состоянию на 22:46 известно, что среди экипажа выжили 8 моряков. Двое из них получили ранения.

К сожалению, подтверждена гибель 6 членов экипажа, еще 4 считаются пропавшими без вести. Поисково-спасательная операция продолжается. Об этом сообщил министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник.