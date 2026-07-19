На борту судна перебувало 18 членів екіпажу – український лоцман і моряки з Сирії та Індії.

Як у МЗС відреагували на цинічний удар Росії?

Удар по цивільному судну в Одесі глава МЗС Андрій Сибіга назвав черговою "терористичною кампанією" Росії.

Цивільне судно. Міжнародний екіпаж. Маршрут, що забезпечує глобальну продовольчу безпеку. Путін вбачав у цьому ще одну ціль,

– написав міністр.

Він нагадав, що лише вчора Росія атакувала в Чорному морі ще одне іноземне торгове судно під прапором Антигуа і Барбуди. Тоді одна людина загинула і ще троє отримали поранення.

"Росія умисно використовує свободу судноплавства як військову ціль", – зазначив глава МЗС.

Він уточнив, що на доручення прем'єр-міністра Корецького України інформує Міжнародну морську організацію та міжнародних партнерів про останні атаки Росії на цивільні судна. Також Київ підтримує зв'язок з урядами держав, громадяни яких загинули або отримали поранення.

Що відомо про жертв і поранених на судні?

Станом на 22:46 відомо, що серед екіпажу вижило 8 моряків. Двоє з них зазнали поранень.

На жаль, підтверджена загибель 6 членів екіпажу, ще 4 вважаються зниклими безвісти. Пошуково-рятувальна операція триває. Про це повідоми міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник.