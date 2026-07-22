Про це пише Державна прикордонна служба України.

Як прикордонники рятували екіпаж судна, яке обстріляла Росія?

За даними прикордонників, після влучання ударного дрона в кормову частину судна Golden Rose спалахнула масштабна пожежа. Балкер у вогні виявили за допомогою технічних засобів спостереження, після чого до місця події негайно вирушили катери Морської охорони Держприкордонслужби.

Рятувальна операція проходила в надзвичайно складних умовах – у темну пору доби та за постійної загрози повторних атак російських безпілотників і ракет. Попри небезпеку, екіпажі катерів змогли підійти впритул до борту охопленого вогнем судна й безпечно евакуювати всіх моряків,

– зазначили у ДПСУ.

Прикордонники врятували екіпаж балкера після російського удару 22 липня / Фото ДПСУ

Катери Морської охорони Держприкордонслужби евакуювали 16 членів екіпажу: двох громадян Сирії та чотирнадцятьох громадян Єгипту.

"Усіх врятованих доставили на берег, де вони пройшли медичний огляд, жоден із моряків не зазнав травм чи інших ушкоджень", – наголосили прикордонники.

Нагадаємо, Росія 19 липня атакувала торгівельне судно під прапором Гвінея-Бісау в Одесі. Внаслідок цього удару загинуло 10 людей, вижило – 8.