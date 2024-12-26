Украинские инженеры превратили самолет в ударный БпЛА, который может долететь до Москвы, – Bild

Украинские инженеры превратили легкий двухместный самолет А-22 "Летучая лиса" в ударный БпЛА. Его дальность полета составляет 1,2 тысячи километров, что позволяет ему достичь Москвы.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Bild. Особенность А-22 – малый двигатель, что делает его менее уязвимым для систем ПВО России, радары которых настроены на выделение тепла.

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Что известно о самолете, который переделали в ударный БпЛА

По информации издания, коммерческий сверхлегкий самолет А-22 был переделан украинскими инженерами в БпЛА с дальностью полета до 1,2 тысячи километров.

Такая дальность полета – далеко за пределами возможностей немецкой крылатой ракеты Taurus. Кроме того, это самый большой из известных украинских БпЛА-камикадзе: он может нести 200 килограммов взрывчатки,

– пишет издание.

Как выяснило издание, с 1996 года украинская компания "Аэропракт" изготовила более тысячи единиц этой модели.

"Переоборудовать их в оружие украинские военные решили в начале 2024 года. Самое главное: ручное управление заменено спутниковой навигационной системой", – отмечается в статье.

По предварительной информации, в апреле 2024 года этот дрон был успешно использован ВСУ для атаки на российский завод БпЛА в Татарстане, а в декабре – для взрыва в штабе спецподразделений в Грозном.

В чем особенность БпЛА на базе А-22

Как отмечает издание, достигать своих целей переделанный самолет способен благодаря малому двигателю, который почти невидим для систем российских ПВО, радары которых настроены на обнаружение тепла.

Если двигатель ракеты Storm Shadow разогревается до 870 градусов, то двигатель А-22 – максимум до 100 градусов. Радиолокационную защиту А-22 обеспечивает специальная пленка. К тому же, он летит с небольшой скоростью и на малой высоте. Ответа у российской ПВО пока нет,

– отметили в статье.

По словам эксперта издания Юлиана Рьопке, одним из недостатков является ограниченное количество готовых самолетов. Компания "Аэропракт" могла изготавливать около 50 А-22 в год, и вряд ли этот объем удастся значительно увеличить.

В то же время российские военные иногда могут запускать более 50 дронов-камикадзе "Герань-2" за одну ночь.