Об этом 23 июня сообщило Министерство обороны Тайваня в твиттере. В ведомстве предоставили полный список зафиксированных самолетов.

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Какие самолеты зафиксировала противовоздушная оборона Тайваня

Воздушные силы Китая продолжают вводить в Тайвань пространство военную авиатехнику. Так, 23 июня представители Минобороны острова сообщили, что в течение суток в небе зафиксировано:

две единицы Y-8 ASW – китайский многоцелевой транспортный самолет, разработанный на базе советского военно-транспортного самолета Ан-12;

– китайский многоцелевой транспортный самолет, разработанный на базе советского военно-транспортного самолета Ан-12; две единицы KJ-500 AEW&C – самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления третьего поколения;

– самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления третьего поколения; один Y-8 EW – модернизированная версия самолета для ведения радиоэлектронной борьбы;

– модернизированная версия самолета для ведения радиоэлектронной борьбы; десять единиц J-16 – двухместный многоцелевой ударный истребитель, разработанный на базе Shenyang J-11;

– двухместный многоцелевой ударный истребитель, разработанный на базе Shenyang J-11; 5 истребителей-бомбардировщиков JH-7 в базовой модификации;

в базовой модификации; 2 единицы H-6 – китайская лицензионная копия советского реактивного бомбардировщика Ту-16.

В пространство Тайваня вошли 22 военных самолета Китая / Фото Минобороны Тайваня

Минобороны Тайваня регулярно сообщает о вмешательстве Китая в авиапространство

6 мая 18 китайских самолетов вошли в зону ПВО Тайваня . Поэтому Военно-воздушные силы страны поднялись для защиты воздушного пространства

Инцидент повторился в конце мая. Тогда 30 истребителей ВВС Китая вошли в воздушное пространство Тайваня. Чтобы предотвратить угрозу, в воздух подняли тайваньские истребители. Для наблюдения за китайскими самолетами страна развернула ракетные системы.

В настоящее время частотность вмешательств в авиапространство Тайваня увеличивается. 29 самолетов зафиксировали совсем недавно – 21 июня.

Минобороны Тайваня убеждены: постоянная военная активность Китая – это способ держать островное население в постоянном напряжении и истощать силы обороны страны.

Справка. Тайвань объявил об отделении от Китая в 1949 году. Впрочем, Пекин до сих пор не признает независимость острова и открыто заявляет, что это его провинция.

Возможно ли нападение Китая на Тайвань

15 июня вступил в силу указ, подписанный лидером Китая Си Цзиньпином. В нем указано, что Пекин может приступить к подготовке к проведению так называемой "спецоперации" против Тайваня. Он предполагает "невоенное" использование Вооруженных сил.

На указ отреагировали представители США . В частности, министр обороны Ллойд Остин отметил, что в регионе ситуация становится более напряженной из-за деятельности со стороны Китая.

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