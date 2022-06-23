Про це 23 червня повідомило Міністерство оборони Тайваню у твітері. У відомстві надали повний список зафіксованих літаків.

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Які літаки зафіксувала протиповітряна оборона Тайваню

Повітряні сили Китаю продовжують вводити у Тайванський простір військову авіатехніку. Так, 23 червня представники Міноборони острова повідомили, що потягом доби у небі зафіксовано:

дві одиниці Y-8 ASW – китайський багатоцільовий транспортний літак, розроблений на базі радянського військово-транспортного літака Ан-12;

– китайський багатоцільовий транспортний літак, розроблений на базі радянського військово-транспортного літака Ан-12; дві одиниці KJ-500 AEW&C – літак далекого радіолокаційного виявлення та управління третього покоління;

– літак далекого радіолокаційного виявлення та управління третього покоління; один Y-8 EW – модернізована версія літака для ведення радіоелектронної боротьби;

– модернізована версія літака для ведення радіоелектронної боротьби; десять одиниць J-16 – двомісний багатоцільовий ударний винищувач, розроблений на базі Shenyang J-11;

– двомісний багатоцільовий ударний винищувач, розроблений на базі Shenyang J-11; 5 винищувачів-бомбардувальників JH-7 у базовій модифікації;

у базовій модифікації; 2 одиниці H-6 – китайська ліцензійна копія радянського реактивного бомбардувальника Ту-16.

У простір Тайваню увійшли 22 військові літаки Китаю / Фото Міноборони Тайваню

Міноборони Тайваню регулярно повідомляє про втручання Китаю в авіапростір

6 травня 18 китайських літаків увійшли до зони ППО Тайваню. Через це Військово-повітряні сили країни піднялися для захисту повітряного простору

Інцидент повторився наприкінці травня. Тоді 30 винищувачів ВПС Китаю увійшли у повітряний простір Тайваню. Щоб запобігти загрозі, у повітря підняли тайванські винищувачі. Для спостереження за китайськими літаками країна розгорнула ракетні системи.

Наразі частотність втручань в авіапростір Тайваню збільшується. 29 літаків зафіксували зовсім нещодавно – 21 червня.

Наразі Міноборони Тайваню переконані: постійна військова активність Китаю – це спосіб тримати острівне населення у постійній напрузі та виснажувати сили оборони країни.

Довідка. Тайвань оголосив про відокремлення від Китаю у 1949 році. Утім Пекін досі не визнає незалежності острова та відкрито заявляє, що це – його провінція.

Чи можливий напад Китаю на Тайвань

15 червня чинності набув указ, підписаний лідером Китаю Сі Цзіньпіном. У ньому вказано, що Пекін може розпочати підготовку до проведення так званої "спецоперації" проти Тайваню. Він передбачає "невійськове" використання Збройних сил.

На указ відреагували представники США. Зокрема, міністр оборони Ллойд Остін зауважив, що в регіоні ситуація стає напруженішою через діяльність з боку Китаю.

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