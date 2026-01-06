225 ОШП уничтожил почти 6 вражеских полков, – военный эксперт об итогах 2025 года

По его подсчетам, 225 отдельный штурмовой полк обеспечил 3,5% всех потерь оккупантов в 2025 году. Соответственно работа подразделения и его руководителя Героя Украины Олега Ширяева вызывают не только большое уважение, но и определенную профессиональную зависть.
14 946 уничтоженных оккупантов силами только одного полка! Согласно официальным данным Генштаба, в 2025 году потери россиян составляли 418 170 личного состава. Получается, что 225 ОШП обеспечил 3,5% всех потерь оккупантов за год! Эти цифры подтверждают то, что статистически подразделение Ширяева является наиболее эффективным полком Сил обороны в уничтожении живой силы врага,
– пишет эксперт.
Учитывая то, какая численность украинского войска, Кирилл Сазонов подсчитал, какие потери понесла бы Россия, если бы все 230 полков показали такие результаты в 2025 году. По его оценкам, это было бы минимум 3,4 миллиона обезвреженных оккупантов.
"Причем очень часто 225-му полку приходилось противостоять не просто "мобикам" из мотострелковых бригад, а элитным спецназовцам, морским пехотинцам, опытным наемникам из ЧВК "Вагнер", что придает еще больший вес их вкладу в результаты Сил обороны", – констатирует Сазонов.
Как 225 ОШП прокомментировал итоги 2025 года?
В фейсбуке подразделения Олег Ширяев также подвел итоги 2025 года. По его словам, кроме личного состава противника, 225 ОШП уничтожил 382 пушки и другой военной техники России, сбил 628 вражеских беспилотников.
Мы хотим мира, а мир – это привилегия сильных. Лучшие гарантии безопасности – это сплоченные, сильные, уверенные в себе украинцы. Работаем на победу. 225-й – верны присяге и народу Украины,
– написал Олег Ширяев к видео с итогами 2025 года.
Отметим, что в составе 225 ОШП действует беспилотный батальон "Пентагон". Опубликованы видео поражений
свидетельствуют о его точной и эффективной работе. В то же время значительная часть потерь противника – это результат действий штурмовых подразделений полка, которые ведут ближний бой, о чем отмечает военный эксперт Кирилл Сазонов. Именно благодаря подготовке, слаженности и выдержке бойцов удается удерживать позиции и сдерживать наступление, что видно и в боях в районе Гуляйполя.