6 января, 14:36
225 ОШП уничтожил почти 6 вражеских полков, – военный эксперт об итогах 2025 года

Олег Терещенко

В 2025 году потери россиян в войне составили более 418 тысяч человек, о чем свидетельствуют официальные данные Генштаба. При этом почти шесть хорошо укомплектованных вражеских полков уничтожили военные 225 отдельного штурмового полка (ОШП).

Такие результаты доказывают эффективность работы подразделения, пишет 24 Канал со ссылкой на блог военного эксперта Кирилла Сазонова.

По его подсчетам, 225 отдельный штурмовой полк обеспечил 3,5% всех потерь оккупантов в 2025 году. Соответственно работа подразделения и его руководителя Героя Украины Олега Ширяева вызывают не только большое уважение, но и определенную профессиональную зависть.

14 946 уничтоженных оккупантов силами только одного полка! Согласно официальным данным Генштаба, в 2025 году потери россиян составляли 418 170 личного состава. Получается, что 225 ОШП обеспечил 3,5% всех потерь оккупантов за год! Эти цифры подтверждают то, что статистически подразделение Ширяева является наиболее эффективным полком Сил обороны в уничтожении живой силы врага, 
– пишет эксперт.

Учитывая то, какая численность украинского войска, Кирилл Сазонов подсчитал, какие потери понесла бы Россия, если бы все 230 полков показали такие результаты в 2025 году. По его оценкам, это было бы минимум 3,4 миллиона обезвреженных оккупантов.

"Причем очень часто 225-му полку приходилось противостоять не просто "мобикам" из мотострелковых бригад, а элитным спецназовцам, морским пехотинцам, опытным наемникам из ЧВК "Вагнер", что придает еще больший вес их вкладу в результаты Сил обороны", – констатирует Сазонов.

Как 225 ОШП прокомментировал итоги 2025 года?

В фейсбуке подразделения Олег Ширяев также подвел итоги 2025 года. По его словам, кроме личного состава противника, 225 ОШП уничтожил 382 пушки и другой военной техники России, сбил 628 вражеских беспилотников.

Мы хотим мира, а мир – это привилегия сильных. Лучшие гарантии безопасности – это сплоченные, сильные, уверенные в себе украинцы. Работаем на победу. 225-й – верны присяге и народу Украины, 
– написал Олег Ширяев к видео с итогами 2025 года.

Отметим, что в составе 225 ОШП действует беспилотный батальон "Пентагон". Опубликованы видео поражений свидетельствуют о его точной и эффективной работе. В то же время значительная часть потерь противника – это результат действий штурмовых подразделений полка, которые ведут ближний бой, о чем отмечает военный эксперт Кирилл Сазонов. Именно благодаря подготовке, слаженности и выдержке бойцов удается удерживать позиции и сдерживать наступление, что видно и в боях в районе Гуляйполя.