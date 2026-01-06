Такі результати доводять ефективність роботи підрозділу, пише 24 Канал з посиланням на блог військового експерта Кирила Сазонова.
14 946 знищених окупантів силами лише одного полку! Згідно з офіційними даними Генштабу, у 2025 році втрати росіян становили 418 170 особового складу. Виходить, що 225 ОШП забезпечив 3,5% всіх втрат окупантів за рік! Ці цифри підтверджують те, що статистично підрозділ Ширяєва є найбільш ефективним полком Сил оборони у знищенні живої сили ворога,
– пише експерт.
Зважаючи на те, яка чисельність українського війська, Кирило Сазонов підрахував, яких втрат зазнала б Росія, якби всі 230 полків показали такі результати у 2025 році. За його оцінками, це було б щонайменше 3,4 мільйона знешкоджених окупантів.
"Причому дуже часто 225-му полку доводилось протистояти не просто "мобікам" з мотострілецьких бригад, а елітним спецпризначенцям, морським піхотинцям, досвідченим найманцям з ПВК "Вагнер", що надає ще більшої ваги їхньому вкладу в результати Сил оборони", – констатує Сазонов.
Як 225 ОШП прокоментував підсумки 2025 року?
У фейсбуці підрозділу Олег Ширяєв також підбив підсумки 2025 року. За його словами, крім особового складу противника, 225 ОШП знищив 382 гармати та іншої військової техніки Росії, збив 628 ворожі безпілотники.
Ми хочемо миру, а мир – це привілей сильних. Кращі гарантії безпеки – це згуртовані, сильні, впевнені у собі українці. Працюємо на перемогу. 225-й – вірні присязі та народові України,
– написав Олег Ширяєв до відео з підсумками 2025 року.