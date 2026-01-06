Такие результаты доказывают эффективность работы подразделения, пишет 24 Канал со ссылкой на блог военного эксперта Кирилла Сазонова.

По его подсчетам, 225 отдельный штурмовой полк обеспечил 3,5% всех потерь оккупантов в 2025 году. Соответственно работа подразделения и его руководителя Героя Украины Олега Ширяева вызывают не только большое уважение, но и определенную профессиональную зависть.

14 946 уничтоженных оккупантов силами только одного полка! Согласно официальным данным Генштаба, в 2025 году потери россиян составляли 418 170 личного состава. Получается, что 225 ОШП обеспечил 3,5% всех потерь оккупантов за год! Эти цифры подтверждают то, что статистически подразделение Ширяева является наиболее эффективным полком Сил обороны в уничтожении живой силы врага,

– пишет эксперт.

Учитывая то, какая численность украинского войска, Кирилл Сазонов подсчитал, какие потери понесла бы Россия, если бы все 230 полков показали такие результаты в 2025 году. По его оценкам, это было бы минимум 3,4 миллиона обезвреженных оккупантов.

"Причем очень часто 225-му полку приходилось противостоять не просто "мобикам" из мотострелковых бригад, а элитным спецназовцам, морским пехотинцам, опытным наемникам из ЧВК "Вагнер", что придает еще больший вес их вкладу в результаты Сил обороны", – констатирует Сазонов.

Как 225 ОШП прокомментировал итоги 2025 года?

В фейсбуке подразделения Олег Ширяев также подвел итоги 2025 года. По его словам, кроме личного состава противника, 225 ОШП уничтожил 382 пушки и другой военной техники России, сбил 628 вражеских беспилотников.