Жуткий удар по Запорожью, помощь от Германии: хронология 228 дня войны

В Украине длится 228-й день полномасштабной войны. Наши военные, волонтеры, чиновники, дипломаты и простые украинцы делают все, чтобы приблизить день победы.

О ключевых событиях воскресенья, 9 октября, читайте в материале 24 канала.

Что было раньше Взрыв на Крымском мосту, полное обесточивание ЗАЭС: основное за 227 день войны

06:01 Местные власти подтвердили, что атака Запорожья унесла жизни уже 17 человек. По предварительным данным, 5 частных домов разрушены и около 40 – пострадали.

05:16 Глава Запорожской ОВА Александр Старух уточнил, что в разрушенной многоэтажке в Запорожье есть пострадавшие. В городских властях добавили, что сейчас известно о четырех, и что зафиксированы пожары.

Спасатели, медики и необходимые службы работают. Других людей власти предостерегли не собираться у разрушенных домов, потому что "враг циничен и коварен, возможны новые удары".

02:46 Российские оккупанты снова обстреляли Запорожье. Власти сообщили о по меньшей мере 10 прилетах, пострадали жилые дома.

Последствия удара по Запорожью / Фото с телеграм-канала "Это Запорожье" и Александра Старуха

00:20 Украинские защитники успешно ликвидируют беспилотники оккупантов. В частности, захватчики потеряли 2 БПЛА только в Одесской области. Оба беспилотника уничтожили силы противовоздушной обороны. Между обезвреживаниями БпЛА прошло всего несколько часов.

00:00 Германия пообещала передать Украине 100 танков советского производства, которые будут поставлены из Греции и Словакии по "круговой схеме". А также современную систему противовоздушной обороны IRIS-T.

Достойно внимания – Кто и как разрушил Крымский мост: смотрите видео