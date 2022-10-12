Украина получила ПВО IRIS-T, ночной обстрел Запорожья: хронология 231 дня войны

Украинские защитники и защитницы продолжают смело противостоять врагу. Несмотря на ракетные удары и постоянные обстрелы, украинцы не сдаются и каждый день приближают нашу победу.

О победах и достижениях на дипломатическом и военном фронте, а также общей ситуации в стране – читайте в материале 24 канала.

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04:35 В России коктейлями Молотова забросали местную администрацию. Произошло это в Челябинской области. На фоне недовольства частичной мобилизацией могло сгореть сооружение в городе Бакал.

01:18 Во второй раз за ночь во многих областях Украины звучала воздушная тревога. Напоминаем, что риск ракетных ударов все еще очень высок. Поэтому не игнорируйте сирены и отправляйтесь в укрытия, как только они прозвучат.

00:31 Местные корреспонденты сообщили, что в Николаеве раздались звуки взрывов. По состоянию на 06:00 ни городской голова, ни глава ОВА никакой информации по этому поводу не сообщали.

00:25 Министр обороны Алексей Резников озвучил хорошие новости. Он отметил, что в Украине началась новая эра ПВО. Наше государство уже получило систему IRIS-T из Германии. Вскоре прибудут также NASAMS из США.

00:14 Ночь на 12 октября беспокойно началась для жителей Запорожья. В городе звучали звуки, похожие на взрывы. Через несколько минут глава ОВА Александр Старух подтвердил, что враг нанес ракетный удар по областному центру. Впоследствии дополнительную информацию предоставил секретарь городского совета Анатолий Куртев. Он отметил, что в результате обстрелов в жилых домах вылетели окна, а также двери.