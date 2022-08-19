Ракетой по клеткам: 24 августа оккупанты планируют теракт во время "судилища" в Мариуполе

россия пугает весь мир и Украину возможными терактами. Над нашими военнопленными хотят осуществить "судилище".

Стало известно, что оно должно состояться в оккупированном Мариуполе 24 августа. Во время этого преступления может произойти теракт.

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Пропагандисты, "свидетели" и клетки на сцене

Информацию о теракте узнали наши разведчики. По их данным, на День Независимости Украины оккупанты планируют провести во временно оккупированном Мариуполе показательное "судилище" над пленными защитниками "Азовстали".

Захватчики срочно переоборудуют для этого филармонию в Мариуполе, которая еще уцелела. На сцене заведения монтируют железные клетки, в которых будут удерживать украинских защитников. Отметим, что ранее о клетках уже сообщали в горсовете Мариуполя. Также оккупанты возводят несколько новых временных сооружений рядом с помещением.

Более того, чтобы все выглядело якобы "легитимно", они готовят специально обученных "свидетелей" и завозят российских пропагандистов.

Наши разведчики говорят, что по одному из возможных сценариев, они могут ударить по помещению ракетой точечно. Если это произойдет, то они попытаются традиционно переложить вину за совершенное преступление на Украину.

Что известно о "судилище"

Украинская разведка объясняла, что судилище, которое готовят российские оккупанты над украинскими военными в Мариуполе, имеет целью запугать украинцев. Также россияне оказывают моральное давление на украинских защитников, которые находятся в плену, а также на все украинское общество и родных защитников.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко говорил, что это парадоксально, что металлические камеры установили именно в Мариупольской филармонии. Ведь ранее оккупанты вместе с властями российского Санкт-Петербурга заявляли о планах отремонтировать это здание. Мол, это крупнейшее культурное сооружение города.

Советник главы Мариуполя отмечал, что помещение местной филармонии сильно охраняется. россияне анонсировали, что она станет заменой драмтеатру, который был уничтожен. Однако сейчас там только клетки.

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