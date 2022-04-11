С 24 февраля на войне погибли 300 мобилизованных из Алчевска и 1 200 из Донецка

В Луганске оккупанты объявили очередную волну мобилизации. Воевать против Украины забирают мужчин в возрасте до 65 лет. Тем временем в Донецке и Алчевске погибших воинов квазиреспублик считают уже сотнями.

В Генштабе ВСУ говорят: оккупационная власть хочет оперативно пополнить потери подразделений. Так, в Алчевске с 24 февраля погибли более 300 человек, а в Донецк привезли более 1200 погибших.

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Мобилизованные жители оккупированного Донбасса гибнут на войне сотнями

Все это – мобилизованные местные жители. Однако такой аргумент на россиян не действует: от оккупированного Донбасса требуют еще больше живой силы.

Так, российские военные проводят рейды по коммунальным предприятиям и заводам Луганска. Они ищут лиц призывного возраста, которых принудительно отправляют в военкоматы.

В Крыму пугают наступлением ВСУ

Ведут информационную пропаганду оккупанты и на полуострове Крым. Местных жителей пугают контрнаступлением Вооруженных сил Украины в Херсонской области. Мол, после этого украинские военные пойдут на Крым.

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