Готовились и репетировали последние недели: чего ждать от России до 24 февраля
В течение последних недель сообщали много версий, что именно оккупанты могут запланировать на годовщину полномасштабного вторжения. На самом деле нужно готовиться к разным вариантам.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, эксперт по международной безопасности Фонда деминициативы имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко. По его словам, россияне воюют с помощью гибридной стратегии.
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Она предусматривает целый ряд различных принятых базовых вариантов. Какой из них будет выбран – может стать известно в последний момент. Но они готовились ко всему и репетировали за последние недели.
Они могут в последний момент выбрать тот вариант, который наиболее подходит к нынешней ситуации. Также гибридный подход содержит очень серьезную дезинформационную составляющую и ИПСО,
– отметил Жовтенко.
Могут россияне нанести массированный авиаудар
Как предположил Жовтенко, сейчас оккупанты тестируют украинскую систему ПВО на прочность. Они проверяют, сколько целей одновременно могут уничтожать украинские ЗРК. Поэтому и запускают разные воздушные шары, комбинации дронов с ракетами. Или просто дроны.
Все это свидетельствует о том, что россияне пытаются вычислить, могут ли поднять в воздух много тактической авиации. Если сумеют, то сколько и какие будут потери. Нам нужно готовиться к любому развитию событий,
– считает Жовтенко.
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Точно спрогнозировать, как именно оккупанты будут действовать на 24 февраля – довольно сложно. Однако будет правильно готовиться к разным вариантам и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Сколько Россия потеряла военных за почти год полномасштабной войны
- Российские захватчики продолжают массово погибать в Украине. По состоянию на 22 февраля ВСУ уже уничтожили 145 060 оккупантов.
- Так, за минувшие сутки, 21 февраля, на "концерт Кобзона" отправились еще 620 захватчиков.
- Кроме того, ВСУ уже уничтожили 3334 танка, 6569 боевых бронированных машин, 2345 артиллерийских систем, 471 РСЗО.