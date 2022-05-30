24 из 32 бойцов взвода погибли – жена защитника Мариуполя о последнем разговоре с мужем

Жена защитника Мариуполя рассказала о последнем разговоре с мужем. Пока она не знает, что с ним и в каком он состоянии.

Так, Наталья Зарицкая на брифинге сообщила, что последний раз ее муж выходил на связь 17 мая, информирует 24 канал.

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Женщина добавила, что пока неизвестно, где он, жив, не замучен ли, не подвергается ли пыткам.

Большинство бойцов его взвода погибли

В последнем сообщении муж Зарицкой написал ей, что из 32 его собратьев во взводе 24 погибли. Из них 17 погибли при одном авиаударе фосфорной бомбой. По словам Зарицкой, 8 уцелели, но из них только один был не ранен.

Она добавила, что все ожидали экстракции, но чуда не произошло. Следовательно, выход героев из Азовстали – это не конец, а начало нового этапа борьбы.

Сестра другого защитника Сандра Кротевич отметила: все родные бойцов надеются, что российская сторона обращается с ними согласно Женевской конвенции, международному праву, так, как ведет все время Украина в отношении военнопленных из России.

Эвакуация из "Азовстали": что известно

16 мая из "Азовстали" началась эвакуация раненых украинских военных . Высшее военное руководство приказало защитникам Мариуполя сохранить свои жизни.

Украинских воинов увезли на временно оккупированные территории. В частности, они должны быть в Новоазовске и Оленовке. Британская разведка подсчитала, что в общей сложности из "Азовстали" вышло около 1700 украинских воинов .

В Минобороны сразу объяснили, что бойцов должны обменять на российских пленных. Хотя пропагандисты заявили, мол, хотят устроить судебную расправу над защитниками Мариуполя. Президент Владимир Зеленский заверил, что обмен должен быть.

Президент добавил, что дальнейшая ситуация полностью зависит от сторон, взявших на себя обязательства по защитникам Мариуполя. Речь идет об ООН, Красном Кресте и России.

Жена Дениса Прокопенко Екатерина рассказала, что смогла поговорить с мужем. По его словам, бойцов удерживают в более или менее нормальных условиях.

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