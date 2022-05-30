24 из 32 бойцов взвода погибли – жена защитника Мариуполя о последнем разговоре с мужем
Жена защитника Мариуполя рассказала о последнем разговоре с мужем. Пока она не знает, что с ним и в каком он состоянии.
Так, Наталья Зарицкая на брифинге сообщила, что последний раз ее муж выходил на связь 17 мая, информирует 24 канал.
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Женщина добавила, что пока неизвестно, где он, жив, не замучен ли, не подвергается ли пыткам.
Большинство бойцов его взвода погибли
В последнем сообщении муж Зарицкой написал ей, что из 32 его собратьев во взводе 24 погибли. Из них 17 погибли при одном авиаударе фосфорной бомбой. По словам Зарицкой, 8 уцелели, но из них только один был не ранен.
Она добавила, что все ожидали экстракции, но чуда не произошло. Следовательно, выход героев из Азовстали – это не конец, а начало нового этапа борьбы.
Сестра другого защитника Сандра Кротевич отметила: все родные бойцов надеются, что российская сторона обращается с ними согласно Женевской конвенции, международному праву, так, как ведет все время Украина в отношении военнопленных из России.
Эвакуация из "Азовстали": что известно
- 16 мая из "Азовстали" началась эвакуация раненых украинских военных . Высшее военное руководство приказало защитникам Мариуполя сохранить свои жизни.
- Украинских воинов увезли на временно оккупированные территории. В частности, они должны быть в Новоазовске и Оленовке. Британская разведка подсчитала, что в общей сложности из "Азовстали" вышло около 1700 украинских воинов .
- В Минобороны сразу объяснили, что бойцов должны обменять на российских пленных. Хотя пропагандисты заявили, мол, хотят устроить судебную расправу над защитниками Мариуполя. Президент Владимир Зеленский заверил, что обмен должен быть.
- Президент добавил, что дальнейшая ситуация полностью зависит от сторон, взявших на себя обязательства по защитникам Мариуполя. Речь идет об ООН, Красном Кресте и России.
- Жена Дениса Прокопенко Екатерина рассказала, что смогла поговорить с мужем. По его словам, бойцов удерживают в более или менее нормальных условиях.