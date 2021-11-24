24 канал вошел в топ-10 самых популярных на Youtube

24 канал вошел в десятку самых популярных на Youtube за последние три месяца 2021 года. В частности, количество просмотров канала составило более 42 миллионов.

Таковы данные инициативы "Как не стать овощем" вместе с цифровым медиаагентством "beTrue Media". Об этом сообщило издание, опубликовав аналитический материал на основе исследования.

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24 канал вошел в 10 самых популярных на Youtube

В течение 3 месяцев 2021 года, по состоянию на 18 ноября 2021 года, 24 канал имеет 42 миллиона 550 тысяч 187 просмотров. Благодаря этому он стал 7 в списке 10 самых популярных Youtube-каналов.

Согласно исследованию, эффективность одного видео – 6 574 просмотра. Кроме того, также сравнили количество подписчиков и количество просмотров в 2020 и 2021 году соответственно. Согласно исследованию:

по состоянию на 2020 год, количество подписчиков в 2020 году (говорится о 2 ноября 2020 года – 24 канал) составило 751 тысячу;

по состоянию на 2021 год (говорится о 18 ноября 2021 года – 24 канал) – 1 миллион 90 тысяч.

Сравнивая общее количество просмотров, установили, что:

в 2020 году было 406 миллионов 431 тысяча 083 просмотра;

в 2021 году – 631 миллион 245 тысяч 540 просмотров.



Таблица результатов исследования количества просмотров / Фото "Украинская правда"

Список 10 самых популярных Youtube-каналов за последние 3 месяца (говорится о сроке с 20 августа по 17 ноября 2021 года):

НАШ;

Анатолий Шарий;

ТСН;

LIVE;

Коррупция.Инфо;

Украина 24;

24 канал;

Телеканал Прямой;

Редиска;

Факты ICTV.

Что известно об исследовании и инициативе "Как не стать овощем" "Как не стать овощем" – это волонтерская инициатива по информационной гигиене, которая сформировала базу наиболее популярных украинских YouTube-каналов общественно-политической тематики.



Впоследствии с помощью программного обеспечения "beTrue Media" и на основе открытых данных сформировали расширенную статистику по каждому из каналов.



Они исследовали 421 крупнейших общественно-политических YouTube-каналов, которые работают на украинскую аудиторию.

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