В Донецкой области погиб 24-летний летчик: отводил подбитый самолет от домов

27 января во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб 24-летний Мурашко Даниил Геннадиевич. Самолет героя подбил вражеский истребитель.

После попадания самолет Данила начал падать прямо на населенный пункт Шабельковка. Пилот, несмотря на малую высоту полета, до последней секунды пытался увести самолет от жилых построек. В связи с этим боец потерял высоту, не смог безопасно катапультироваться и погиб смертью героя.

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Даниил посвятил жизнь защите Украины

В бригаде рассказывают, что с первого дня полномасштабной войны офицер добросовестно и мужественно выполнял все поставленные боевые задачи, проявляя героическую преданность военному делу, патриотизм и безупречное служение украинскому народу.

Он был преданным товарищем и ярким примером для военнослужащих нашей части,

– говорится в сообщении.

С 24 февраля 2022 года по 27 января 2023 года совершил 141 боевой вылет. За этот период Даниил уничтожил:

70 единиц бронированной техники,

80 автотранспортных средств,

30 автоцистерн горюче-смазочных материалов,

600 оккупантов.

Пилот не раз выводил авиационную технику из-под ракетных ударов противника. За выдающиеся достижения в борьбе с врагом бойца наградили орденами Богдана Хмельницкого всех трех степеней.

За защиту государственных интересов, мужество и отвагу, укрепление обороноспособности и безопасности Украины майор Мурашко Даниил Геннадиевич командованием воинской части представлен к присвоению звания "Герой Украины" (посмертно).

Отмечают, что Даниил Мурашко провели в последний полет 30 января.